Da oggi è in vigore il nuovo decreto autovelox, atteso da 34 anni. Il provvedimento definisce le regole per l’uso di dispositivi di rilevamento della velocità, che devono essere debitamente omologati. Fino a ora, mancava un regolamento tecnico specifico, rendendo alcune multe potenzialmente non valide. Per verificare la validità di una multa, bisogna controllare se il dispositivo utilizzato è stato omologato secondo le nuove norme.

È operativo il “decreto autovelox”. Un provvedimento atteso da 34 anni, da quando cioè il Codice della strada del 1992 richiede dispositivi “debitamente omologati” senza che fosse mai stato scritto il regolamento tecnico necessario per farlo davvero. Ora c’è il decreto, che spegne quasi 1 dispositivo su 5. Su circa 4mila dispositivi censiti in Italia, circa 850 non potranno più elevare multe valide finché non otterranno la nuova omologazione. Ma come si fa a capire se la contravvenzione ricevuta arriva da un apparecchio in regola e come orientarsi tra verifiche, ricorsi e vecchie multe? Cosa cambia concretamente da domenica 12 luglio. Il caos autovelox è nato da un vuoto normativo durato decenni, che ha reso attaccabili migliaia di multe. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Decreto autovelox in vigore dopo 34 anni: come fare per sapere se la tua multa è valida

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Autovelox: il Mit emana il decreto ministeriale per fermare il caos multe

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