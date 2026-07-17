Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di essere in regola con tutti gli adempimenti relativi al piano di Autostrade per l’Italia. La nota ufficiale riguarda specificamente le procedure e le autorizzazioni necessarie per le attività di ASPI. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o commenti su eventuali sviluppi futuri o altre questioni legate alla gestione delle autostrade. La comunicazione si concentra esclusivamente sul rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( MIT ), il dicastero guidato da Matteo Salvini che si occupa delle infrastrutture e della mobilità del Paese, ha diffuso una nota per fare chiarezza sull'iter di aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) di Autostrade per l'Italia (ASPI), respingendo le ricostruzioni pubblicate da alcune testate giornalistiche. Secondo il Ministero, le indiscrezioni secondo cui il via libera al nuovo PEF sarebbe fermo a causa di presunti ritardi del MIT nel rispondere alle richieste della Commissione europea "sono prive di fondamento". La proposta di ASPI presentata a marzo. Nella nota il Ministero ricorda che Autostrade per l'Italia ha trasmesso la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario soltanto il 17 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autostrade, il MIT: “Ministero in regola con tutti gli adempimenti”. La nota sul piano di ASPI

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Sadak Suraksha Abhiyan 2026 | Ministry of Road Transport and Highways | Episode 2

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