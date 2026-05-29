Maturità 2026 dal 4 giugno al via gli adempimenti sul SIDI per esiti e dati dei candidati Tutte le scadenze NOTA

Dal 4 giugno partono gli adempimenti sul Sistema Informativo Della Scuola Italiana (SIDI) relativi agli esiti e ai dati dei candidati della maturità 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle scuole le attività da completare, includendo la gestione dei dati, il supporto alle commissioni e la comunicazione degli esiti finali. La nota del 29 maggio dettaglia le scadenze e le procedure da seguire per l’organizzazione dell’esame.

Le operazioni partiranno dal 4 giugno 2026 e si articoleranno in quattro fasi, da completare progressivamente sul SIDI. Dal 4 giugno e fino all’insediamento delle commissioni, le segreterie scolastiche dovranno operare nell’area SIDI dedicata agli “Esiti Esami di maturità”. La nota ricorda anche le novità legate al voto di comportamento: il punteggio più alto nella fascia del credito può essere attribuito solo con comportamento pari o superiore a nove decimi. In caso di voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da discutere al colloquio. Le scuole dovranno inoltre procedere al consolidamento pre-esame del Curriculum della studentessa e dello studente, che sarà reso disponibile alle commissioni tramite Commissione Web. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

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Continuità docenti di sostegno, il Ministero ricorda le scadenze: richiesta entro il 31 maggio e comunicazione SIDI entro il 26 giugno. NOTALe scuole devono presentare le richieste di continuità per i docenti di sostegno entro il 31 maggio.

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