Gli ispettori del Ministero a Ca' Giustinian La Biennale | Tutto in regola

Gli ispettori del Ministero della Cultura sono entrati nella sede della Biennale di Venezia, situata a Ca' Giustinian, per verificare le condizioni dell’allestimento del padiglione russo in vista della Biennale Arte 2026, che aprirà le porte il 9 maggio. La Biennale ha comunicato che tutto è in regola e che le verifiche si sono concluse senza problemi.

Il ministero della cultura ha inviato ispettori nella sede della Biennale di Venezia, a Ca' Giustinan, per accertamenti in relazione all'allestimento del padiglione russo alla imminente Biennale Arte 2026, che aprirà al pubblico il 9 maggio. Lo scrivono alcuni quotidiani nazionali e agenzie.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Comunicato Stampa: Biennale, ispettori a Ca' Giustinian Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoRoma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale di Venezia; Aggiornamento delle aspirazioni al trasferimento di sede del personale appartenente al ruolo degli Ispettori Informatici – Pubblicazione elenco dei partecipanti; Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2026 da 1000 posti: Pubblicata la banca dati ufficiale mentre il diario delle prove è atteso per il 4 Maggio; Legge sicurezza 2026: il COISP rivendica il risultato sui concorsi della Polizia di Stato. Biennale di Venezia sotto osservazione: in arrivo gli ispettori del ministero della CulturaIl ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia, con l'obiettivo di acquisire informazioni sulla riapertura del padiglione di ... huffingtonpost.it Biennale di Venezia nel caos: controlli degli ispettori del Ministero su Russia, Iran e IsraeleControlli a Venezia sul caso padiglioni Russia, Iran e Israele: tensione alla vigilia dell’apertura della Biennale ... tg.la7.it L’analisi dell’Osservatorio Prezzi e tariffe del ministero delle Imprese mostra divari territoriali e costi in ascesa per un rito che una volta era a portata di tutti. La città dello Stretto è anche quella in cui il divario tra prezzo minimo e massimo è minore: solo 2 euro - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui”. E dà colpa ai giudici: “Le indagini le fa la Procura, non il ministero”. @salvini_giacomo x.com