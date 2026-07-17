Autostrada A1 | stazioni di Barberino di Mugello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavori

Le stazioni di Barberino di Mugello e Firenze Impruneta sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono state chiuse durante le ore notturne. La chiusura, iniziata alle 22, si è resa necessaria per permettere i lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione. La riapertura è prevista in orari ancora da definire, con traffico che viene deviato o rallentato nelle zone interessate.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio 2026, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenzuola Mugello, sulla A1 Direttissima. Inoltre, per lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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