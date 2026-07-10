Nelle notti tra lunedì 13 e mercoledì 15 luglio, la stazione di Barberino di Mugello sarà chiusa in entrata verso Bologna sull’autostrada A1. La chiusura, dalle 22:00 alle 6:00, è necessaria per lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione. La chiusura riguarda anche il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno, interessato da lavori notturni.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 luglio 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenzuola, sulla A1 Direttissima. Inoltre per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Valdarno, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto Incisa Reggello-Valdarno, verso Roma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Valdarno e stazione di Barberino di Mugello chiuse di notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza corsia dell'A1 tra Incisa e Valdarno. L'allarme di Confindustria: progetto arenato

Notizie e thread social correlati

Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso di notte per lavoriTra le 22:00 di martedì 23 giugno e le 5:00 di mercoledì 24 giugno 2026, il tratto dell’autostrada tra Incisa Reggello e Firenze sud, in direzione...

Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso di notte. Il calendario completoNelle prossime settimane, il tratto dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso durante le ore notturne.

Temi più discussi: A1, chiusure notturne tra Firenze Sud e Incisa Reggello il 6 e 7 luglio; Autostrada, manutenzione alle gallerie: due notti di chiusura fra Incisa e Firenze Sud; A1 bloccata per ore ieri tra Arezzo e Valdarno: giornata di caos e le percussioni anche sulla viabilità ordinaria; Dove sono i dieci migliori outlet in Italia, per fare gli affari migliori.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO INCISA REGGELLO-VALDARNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO INCISA REGGELLO-VALDARNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 10 luglio 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per ... trasporti-italia.com

A1. Chiusure notturne del tratto Incisa Reggello-ValdarnoIl primo provvedimento lunedì 13 luglio dalle ore 22. msn.com