Autostrada A1 | stazioni di Barberino di Muegello e Firenze Impruneta chiuse di notte per lavori

Le stazioni di Barberino di Mugello e Firenze Impruneta sull’autostrada A1 Milano-Napoli saranno chiuse di notte per lavori di manutenzione. Le chiusure sono previste dalle 22 e riguarderanno interventi sui giunti di dilatazione. La chiusura durerà fino alla mattina successiva, con riapertura prevista in orari da definire. Sono in corso avvisi ai viaggiatori per evitare disagi e indicazioni alternative durante le ore di chiusura.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22.00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio 2026, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenzuola Mugello, sulla A1 Direttissima. Inoltre, per lavori di manutenzione impianti delle gallerie, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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