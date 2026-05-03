Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa una notte

Nella notte tra ieri e oggi, la stazione di Firenze Impruneta sull'autostrada A1 è rimasta chiusa al traffico. La chiusura temporanea ha richiesto l'uso di percorsi alternativi per i veicoli che attraversano la zona. La tratta è stata riaperta questa mattina, dopo alcune ore di interruzione. La chiusura si è verificata durante le ore notturne e ha coinvolto i mezzi che transitano sulla principale arteria autostradale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa una notte Notizie correlate Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa di notteIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze... Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Autostrada A1: stazioni di Arezzo e Firenze Impruneta chiuse di notte; A1, chiusa la stazione di Firenze Impruneta; Incidente in A1, mezzo pesante perde il carico; Incidente A1 oggi: 9 km di coda tra Valdichiana e Monte San Savino. Autostrada A1: stazioni di Arezzo e Firenze Impruneta chiuse di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 27, martedì 28 e m ... firenzepost.it Autostrada A1: chiusure notturne stazione Firenze ImprunetaROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile 2026, sarà chiusa la carreggiata ... firenzepost.it Firenze Tv. . A Impruneta, nel Loggiato del Pellegrino, una retrospettiva celebra i 70 anni di Roberto Coccoloni, lo scultore che da decenni trasforma materiali di recupero in forme dal potente impatto espressivo. Dalle venature del legno e dalle stratificazioni d - facebook.com facebook In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e tra Firenze Sud e Incisa-Reggello rallentamenti per traffico intenso sulla Direttissima tra Badia e Firenzuola-Mugello #viabiliTOS #viabiliFI x.com