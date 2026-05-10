Autostrada A1 | stazione Firenze Impruneta chiusa di notte per lavori di manutenzione

La stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1 sarà chiusa durante le ore notturne per consentire lavori di manutenzione. La chiusura riguarda sia l’entrata verso Bologna sia l’uscita per chi proviene da Roma. La misura sarà in vigore nelle ore notturne, senza indicazioni su date precise o durata prevista. La chiusura è stata comunicata per permettere interventi di manutenzione sulla struttura.

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In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione Firenze Impruneta chiusa di notte per lavori di manutenzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa una notteIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze... Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa di notteIn alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze... Argomenti più discussi: Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa una notte; A1, furgone in fiamme in galleria: riaperto il tratto chiuso nel fiorentino; Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa una notte.