Il presidente della regione ha invitato tutte le forze civili e politiche pugliesi a un'alleanza contro l'autonomia differenziata, che ha già avanzato un primo, concreto passo in Senato. In un appello pubblico, ha definito la questione una battaglia di sopravvivenza e ha esortato a fermare il progetto prima che diventi irreversibile. La chiamata si rivolge a tutte le forze della regione per contrastare questa proposta.

«A tutte le forze civili e politiche pugliesi: è una battaglia di sopravvivenza. Fermiamo insieme questo disegno, prima che diventi irreversibile». Il presidente della Regione, Antonio Decaro, chiama a raccolta la Puglia dopo aver appreso che, in Senato, l’autonomia differenziata ha mosso un primo, tangibile, passo. E quando Palazzo Madama, ieri, ha approvato a maggioranza le pre-intese tra il governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, Decaro si trovava a Bari, accanto a Matteo Salvini, leader della Lega, formazione da sempre favorevole all’Autonomia differenziata. La reazione è stata, come è facile intuire, diametralmente opposta: Salvini ha esultato, Decaro ha lanciato un appello perché si eviti «un disastro». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Autonomia, l'appello di Decaro al centrodestra: «Così corriamo verso il baratro, difendiamoci insieme»

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