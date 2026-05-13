Corriamo verso Montecassino
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Sabato 16 Maggio appuntamento alle ore 16.30 da Corso della Repubblica per l'evento sportivo “Corriamo verso Montecassino”- XXII^ MARATONINA "CITTA’ DI CASSINO" - Distanza 10 Km - OMOLOGATA FIDAL.ISCRIZIONILa quota di iscrizione è di 10€ (fino al 15 aprile 2026) e di 15€ (dal 16 Aprile al 9.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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CORRIAMO VERSO MONTECASSINO 2026
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