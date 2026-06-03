A Torino Una Corsa per Tutti | sport inclusione e comunità per il gran finale di Corriamo Insieme

A Torino si è svolto il gran finale di “Corriamo Insieme”, con l’evento “Una Corsa per Tutti”. La manifestazione ha coinvolto runner, atleti in carrozzina, famiglie e cittadini, sottolineando che lo sport è un’esperienza di inclusione e comunità. L’evento ha avuto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino. Non si è trattato di una gara, ma di un momento in cui si è condivisa la possibilità di percorrere la strada insieme.

Non conta il passo, ma la possibilità di percorrere la strada insieme. Runner, atleti in carrozzina, famiglie e cittadini saranno protagonisti di un momento che vuole celebrare lo sport come esperienza di inclusione e comunità: con il patrocinio della Regione Piemonte, Città di Torino e della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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