Nella giornata di oggi, nel quartiere Quarticciolo di Roma, agenti di polizia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone. Durante i controlli, sono state identificate più di cinquanta persone e sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 5 mila euro. L’intervento ha riguardato anche il sequestro di sostanze stupefacenti e il tentativo di furto.

Sei persone sono state arrestate, oltre cinquanta controlli sono stati effettuati e sono state comminate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 5 mila euro. Questo è il bilancio dell’operazione condotta dalla polizia di Stato nella periferia est di Roma, con particolare attenzione al quartiere Quarticciolo. Dettagli dell’Operazione di Polizia. L’attività è stata coordinata dagli agenti del distretto Prenestino e ha portato all’arresto di cinque individui con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a un uomo arrestato per tentato furto aggravato. Durante i controlli, sono state identificate 51 persone, verificati 11 veicoli e controllati 13 soggetti sottoposti a misure restrittive.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: blitz al quartiere Quarticciolo, sei arresti tra droga e tentato furto

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