Chat e appartamenti a Roma usati come basi operative della droga 8 arresti | il video del blitz
A Roma, otto persone sono state arrestate durante un blitz che ha portato alla scoperta di un sistema di spaccio gestito tramite chat e consegne rapide. Le indagini hanno evidenziato come alcuni appartamenti venissero utilizzati come centri di smistamento e distribuzione della sostanza stupefacente. Il blitz si è concluso con l'esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare, documentando un'attività di traffico consolidata nella zona.
Otto persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in una vasta operazione della Polizia di Stato nei quartieri di competenza dei Commissariati di P.S. Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito. Le indagini hanno portato alla luce un sistema sofisticato di gestione dello spaccio attraverso chat di messaggistica, consegne rapide e appartamenti trasformati in veri e propri micro-hub della droga. Le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nei quartieri Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito di Roma. Gli agenti hanno condotto distinti interventi che hanno portato all’arresto di otto persone, tutte gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Virgilio.it
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