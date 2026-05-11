Chat e appartamenti a Roma usati come basi operative della droga 8 arresti | il video del blitz

A Roma, otto persone sono state arrestate durante un blitz che ha portato alla scoperta di un sistema di spaccio gestito tramite chat e consegne rapide. Le indagini hanno evidenziato come alcuni appartamenti venissero utilizzati come centri di smistamento e distribuzione della sostanza stupefacente. Il blitz si è concluso con l'esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare, documentando un'attività di traffico consolidata nella zona.

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