Atp Gstaad il maltempo riscrive il programma | i match da non perdere venerdì 17 luglio

Il torneo ATP di Gstaad ha subito variazioni nel programma a causa delle condizioni meteorologiche. La pioggia ha causato rinvii e interruzioni, influenzando le partite in programma. Venerdì 17 luglio si disputano incontri tra Collignon e Vacherot, Cerundolo e Ruud, e Rinderknech contro Tsitsipas. Le condizioni meteo hanno impedito il regolare svolgimento degli incontri e hanno richiesto continui aggiornamenti e spostamenti delle partite previste.

Collignon-Vacherot, Cerundolo-Ruud e Rinderknech-Tsitsipas: il torneo di Gstaad prova a rimettersi in pari dopo rinvii e interruzioni per pioggia. La pioggia ha stravolto il programma dell’ Atp 250 di Gstaad, costringendo gli organizzatori a continui stop e rinvii. Il torneo svizzero, a differenza di quelli che si stanno disputando a Bastad e Umago, è dunque ancora lontano dalle battute finali, poiché il tabellone deve recuperare diversi incontri rimasti in sospeso nelle ultime giornate. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questo contesto, nella giornata di venerdì 17 luglio, troveranno spazio tre sfide particolarmente interessanti. Raphael... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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