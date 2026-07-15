LIVE Sonego-Collignon 1-0 ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Sonego conduce 1-0 nel primo set contro Collignon al torneo di Gstaad. Il cielo è molto nuvoloso e potrebbe esserci un'interruzione del match. Attualmente il punteggio segnala 40-15 con un dritto anomalo dell’azzurro. La partita è in corso, ma le condizioni atmosferiche rischiano di influenzare lo svolgimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Cielo veramente nero. Speriamo bene ma a breve potrebbe interrompersi il gioco e non riprendere più. 40-15 Con il dritto anomalo l’azzurro. 30-15 Lungo il dritto inside in di Sonego. 30-0 Si attendono due minuti per cercare una pallina ‘dispersa’ sotto il telone di fondo campo. Il punto lo vince Sonego. 15-0 Servizio e palla corta. Lorenzo Sonego al servizio! 10.33 Attenzione! Alle 14 è previsto il diluvio!!! Giocatori in campo! 10:26 Si gioca per affrontare in quarti Hanfmann o Vacherot. 10:21 Belga che negli ottavi di Halle aveva fermato la corsa di Mattia Bellucci in tre set e che poi a Wimbledon aveva perso subito da Fils. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today

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