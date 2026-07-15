LIVE Sonego-Collignon ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | match difficile in palio punti pesanti per il ranking

Notizia in breve

Alle ore 11:00 si svolge l'incontro tra Lorenzo Sonego e Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad. La partita si disputa sulla terra battuta svizzera e rappresenta un match importante per il ranking, con punti pesanti in palio. La sfida è in corso e si sta giocando in diretta, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma.