LIVE Sonego-Collignon ATP Gstaad 2026 in DIRETTA | match difficile in palio punti pesanti per il ranking
Alle ore 11:00 si svolge l'incontro tra Lorenzo Sonego e Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad. La partita si disputa sulla terra battuta svizzera e rappresenta un match importante per il ranking, con punti pesanti in palio. La sfida è in corso e si sta giocando in diretta, con aggiornamenti disponibili sulla piattaforma.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad 2026 che vede di fronte l’azzurro Lorenzo SONEGO opposto al belga Raphael Collignon sulla terra battuta svizzera. Di nuovo il belga sulle orme di un tennista italiano negli ottavi di finale, dopo che negli ottavi di Halle aveva fermato la corsa di Mattia Bellucci in tre set. Wimbledon è andato bene per Sonego (issatosi fino al 3° turno sconfitto solo al 4° da Fritz) mentre per Collignon la batosta subita da Fils (3-0 senza appello). La terra battuta in altura della cittadina Svizzera potrebbe far sì che la partita si giochi sul filo di lana e dei servizi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Atp.
Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego | Swiss Open Gstaad 2026 | Tennis Prediction Today
Notizie e thread social correlati
LIVE Sonego-Collignon, ATP Gstaad 2026 in DIRETTA: match fondamentale per risalire nel rankingLorenzo Sonego affronta Raphael Collignon negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad, in Svizzera.
LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Sprint e qualifiche, in palio punti pesantiLa seconda giornata del Gran Premio del Canada 2026 si svolge con sessioni di qualifiche e sprint, entrambe valide per l’assegnazione di punti.
Temi più discussi: LIVE Sonego-Collignon, ATP Gstaad 2026 in DIRETTA: match fondamentale per risalire nel ranking; Gstaad, oggi Sonego contro Collignon: obiettivo quarti; Live Raphaël Collignon - Lorenzo Sonego - Gstaad Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/07/2026; Sonego-Collignon, secondo turno Atp 250 Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.
Dopo un esordio senza pensieri, Lorenzo #Sonego torna in campo domattina nell'Atp250 di Gstaad per affrontare per la prima volta Raphaël Collignon, numero 42 del ranking. Azzurro favorito sulla carta contro il belga: i quarti di finale sono all'orizzonte? facebook
Dove vedere in tv Sonego-Collignon, ATP Gastaad 2026: orario, programma, streamingLorenzo Sonego affronterà il belga Raphael Collignon agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, rimettendosi in gioco dopo aver tenuto testa allo ... oasport.it
Atp Gstaad, esordio ok per Sonego: battuto Schwaerzler al primo turnoGSTAAD (SVIZZERA) - Inizia con una convincente vittoria l'avventura di Lorenzo Sonego all''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 con un montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terr ... msn.com