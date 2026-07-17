ATP Finals guarda il nuovo ponte Skywalk | una camminata da sogno

È stato presentato il nuovo ponte Skywalk, una passerella sopraelevata destinata ai giocatori, che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village. La struttura sarà inaugurata in occasione delle ATP Finals del 2026. La passerella rappresenta una delle novità annunciate nel masterplan per l'edizione futura del torneo. La passerella permette ai tennisti di attraversare l'area tra i due punti senza uscire dal percorso dedicato.

Una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l'Inalpi Arena al Fan Village. È una delle novità in vista dell'edizione 2026 delle Atp Finals svelata in occasione della presentazione del masterplan. Il nuovo progetto introduce un profondo rinnovamento degli spazi dell'Inalpi Arena e del Fan Village; sport, innovazione, intrattenimento, sostenibilità, grande musica e alta cucina si intrecciano armoniosamente, trasformando le Nitto ATP Finals in un'esperienza di livello superiore per pubblico, partner, addetti ai lavori e tennisti., Il Fan Village, nella sua nuova configurazione, si trasformerà nel cuore... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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