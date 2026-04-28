Atp Madrid Cobolli da sogno | battuto Medvedev e nuovo record

Durante l’ATP Madrid del 2026, Flavio Cobolli ha sconfitto Daniil Medvedev in un incontro che ha catturato l’attenzione degli appassionati. Dopo un match intenso, Cobolli ha conquistato la vittoria, stabilendo anche un record che rimarrà nella storia del torneo. La sfida ha avuto momenti di grande spettacolarità, portando il pubblico a seguire con entusiasmo gli sviluppi della partita.

Un grande Cobolli è riuscito a battere Medvedev all’Atp Madrid 2026: dopo un match spettacolare, è riuscito a siglare anche un record unico Lo sport è fatto di emozioni costanti e chi è riuscito a regalarcele nella serata di oggi è stato sicuramente Flavio Cobolli. Il tennista azzurro ha sfoderato una prestazione pazzesca contro Medvedev, un tennista solido e difficile da affrontare, specialmente quando è in giornata. Cobolli si è avvicinato alla sfida con la convinzione di chi voleva portare a casa il bottino pieno e alla fine è riuscito nell’intento dopo tre set pazzeschi. A iniziare meglio la sfida è stato proprio Cobolli, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match!

Dove vedere in tv Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cobolli-Vallejo: highlights Atp Madrid. VIDEO; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; RECAP! Day 5: l'Italia fa 2 su 3. Osaka raggiunge Sabalenka, Tsitsipas elimina Bublik; Madrid, giornata italiana agli ottavi: ecco quando giocano Sinner, Musetti e Cobolli.

LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco, primi quarti in un Masters 1000!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.43 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. oasport.it

Atp Madrid, Sinner batte Norrie e vola ai quarti. Musetti eliminato, ora tocca a CobolliLeggi su Sky TG24 l'articolo Atp Madrid, tra poco Sinner sfida Norrie negli ottavi. Oggi anche Musetti e Cobolli ... tg24.sky.it

#Tennis, Atp Madrid Open: Flavio #Cobolli ribalta i pronostici, batte #Medvedev per 6-3, 5-7, 6-4 e va ai quarti #MMOPEN #28aprile Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui rainews.it/maratona/2026/… x.com

Tennis, Atp Madrid Open: Flavio Cobolli ribalta i pronostici, batte Medvedev per 6-3, 5-7, 6-4 e va ai quarti. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornam - facebook.com facebook