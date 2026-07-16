Le ATP Finals rimarranno a Torino anche nel 2027. Quest'anno sono stati aumentati i posti disponibili all’Inalpi Arena e si è tenuto il debutto dello Skywalk. La città ospiterà l’evento per un altro anno, proseguendo così la propria presenza come sede principale del torneo di fine stagione. La manifestazione ha coinvolto più edizioni consecutivamente dal 2021.

Torino sarà per un altro anno la capitale del tennis mondiale. Dopo aver ospitato cinque edizioni delle ATP Finals dal 2021 al 2025 a seguito del primo accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel e l’ATP per l’organizzazione del torneo che a novembre accoglie gli otto migliori giocatori della stagione e aver ottenuto l’evento anche nel 2026 nell’ambito del rinnovo quinquennale di quell’accordo, il capoluogo piemontese avrà il Masters anche nel 2027: l’annuncio è stato dato dal presidente FITP Angelo Binaghi. La conferma di Torino arriva in un momento di straordinario entusiasmo per il tennis italiano, che ha appena festeggiato il secondo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su ATP Finals.

© Gazzetta.it - ATP Finals a Torino anche nel 2027. Già da quest'anno più posti all'Inalpi Arena e il debutto dello Skywalk

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Torino diventa capitale WWE: il primo grande evento all’Inalpi Arena

Jannik, la vittoria su Nole vale doppio: si è già qualificato per le Atp Finals di TorinoJannik Sinner ha vinto contro Novak Djokovic, qualificandosi così per le ATP Finals di Torino.

Temi più discussi: Sinner è già qualificato per le Atp Finals di Torino: la classifica LIVE; Sinner resterà n.1 Atp fino a fine anno ed è già qualificato per le Finals di Torino; Jannik, la vittoria su Nole vale doppio: si è già qualificato per le Atp Finals di Torino; Sinner bis a Wimbledon: il re è già qualificato per le Atp Finals di Torino.

L'erba di Sinner è sempre più verde: qualificazione alle Atp Finals di Torino già sicura x.com

Le Atp Finals restano a Torino anche nel 2027 come anticipato sul canale YouTube TuttosportDopo cinque anni meravigliosi e un’edizione 2026 che si annuncia da record, il grande tennis mondiale resterà sotto la Mole anche il prossimo anno ... tuttosport.com

Sinner già matematicamente qualificato alle ATP Finals di TorinoJannik Sinner è già matematicamente qualificato alle Nitto ATP Finals di Torino 2026. L'ATP lo ha ufficializzato dopo la vittoria in semifinale contro Novak Djokovic: l'altoatesino numero 1 del mondo ... rainews.it

Sinner non sta apprezzando l'ondata di caldo a Londra reddit