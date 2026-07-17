Atletica oggi Europei U18 2026 | orari 17 luglio programma tv streaming italiani in gara

Notizia in breve

Oggi, venerdì 17 luglio, si svolge la seconda giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti. Sono in programma sei finali tra il tardo pomeriggio e la sera, con atleti italiani in gara. L'evento viene trasmesso in diretta tv e streaming, con orari e dettagli disponibili sul sito ufficiale. La manifestazione prosegue con le competizioni di categoria giovanile, coinvolgendo diversi paesi europei.