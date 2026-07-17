Atletica oggi Europei U18 2026 | orari 17 luglio programma tv streaming italiani in gara
Oggi, venerdì 17 luglio, si svolge la seconda giornata degli Europei U18 di atletica a Rieti. Sono in programma sei finali tra il tardo pomeriggio e la sera, con atleti italiani in gara. L'evento viene trasmesso in diretta tv e streaming, con orari e dettagli disponibili sul sito ufficiale. La manifestazione prosegue con le competizioni di categoria giovanile, coinvolgendo diversi paesi europei.
Oggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, dove verranno assegnati sei titoli tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Si preannuncia grande spettacolo nell’impianto laziale, dove si fronteggeranno a viso aperto i migliori minorenni del panorama europeo, a caccia delle medaglie e di prestazioni degno di nota. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U18 DI ATLETICA ALLE 8.25 E 16.00 Riflettori puntati sui 100 metri, dove l’Italia si giocherà la carta Kelly Doualla: la Campionessa d’Europa U20 inseguirà il sigillo anche in questo contesto, partendo con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini
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