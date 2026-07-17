Durante i campionati italiani Under 20 e Under 23, disputati rispettivamente a Caorle e Molfetta, una atleta della Libertas ha concluso al quarto posto nella gara di salto in lungo, sfiorando il podio tricolore. La partecipazione forlivese è stata numerosa, anche se nessun atleta è salito sul podio. Sono comunque arrivati risultati di rilievo, senza ulteriori dettagli sui tempi o le posizioni specifiche.

Si sono tenuti in due luoghi distinti, i campionati italiani Under 20 e Under 23, rispettivamente a Caorle e Molfetta. Molto folta la partecipazione forlivese, senza podi alla fine ma con alcuni risultati di assoluto rilievo. Le migliori performance sono arrivate tra gli Under 20 con l’Edera, che schierava l’ostacolista Glenda Romualdi, e dalla Libertas con i giavellottisti Elisa Cortesi e Luca Franco, nonché l’atteso quattrocentista Ramon Debarre, la discobola Karina White e il siepista Gabriele Perugini. Si è davvero comportata meravigliosamente Elisa Cortesi, capace di lanciare a 42,96 metri, ben oltre il suo personale di 40,58: in una... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica. Elisa Cortesi (Libertas) sfiora il bronzo tricolore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Libertas Volley, una "ciliegina" tricolore: il sogno nazionale di Alessia Simoncelli è realtàLibertas Volley Forlì annuncia la convocazione di Alessia Simoncelli nel raduno della Nazionale Under 18, previsto dal 2 all’11 giugno a Castelnovo...

Leggi anche: Atletica/1. Trofeo Libertas, 200 atleti in gara

Argomenti più discussi: Atletica. Elisa Cortesi (Libertas) sfiora il bronzo tricolore; Atletica, il vento di Caorle non ferma i lanciatori della Libertas: Cortesi, White e Franco a un passo dal podio.

Atletica. Elisa Cortesi (Libertas) sfiora il bronzo tricoloreRecord personale ai campionati italiani Under 20: 4° posto a 16 centimetri dal podio e vicina alle prime ... msn.com

Atletica juniores Collura campione regionale. Altri quattro ori col pass per i tricoloriDario Collura della Libertas Atletica Forlì ha vinto il titolo regionale nei 400 ostacoli, riservato alle categorie Junior Under ... msn.com