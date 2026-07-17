atletica 1 trofeo libertas 200 atleti in gara

Quasi 200 atleti hanno partecipato al Trofeo Libertas al Neri di Rimini. Tra loro, un atleta del Golden Club Rimini ha vinto nei 1000 metri Cadetti, correndo in 2’41’’52. La gara ha visto diverse prestazioni di rilievo tra gli atleti della provincia.

Quasi 200 atleti in gara al Trofeo Libertas Rimini, andato in scena al Neri. Dagli atleti della provincia di Rimini diverse prestazioni di valore. Nei 1000 metri Cadetti, Elia Leoni ( Golden Club Rimini ) ha conquistato la vittoria in 2’41’’52. Sempre il Golden Club Rimini ha festeggiato il successo di Widlison Marcazzan nei 1000 metri Ragazzi (2’56’’71), con doppietta completata dal secondo posto di Federico Santi, mentre tra le Ragazze si è imposta Stella Amadio, davanti alla compagna Marwa El Morchadi. Ottimi risultati anche per l’ Atletica Rimini Nord Santarcangelo, con il successo di Alysia Rossitto nei 60 Ragazze (8’’61), la vittoria... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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