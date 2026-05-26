Libertas Volley una ciliegina tricolore | il sogno nazionale di Alessia Simoncelli è realtà

Libertas Volley Forlì annuncia la convocazione di Alessia Simoncelli nel raduno della Nazionale Under 18, previsto dal 2 all’11 giugno a Castelnovo ne’ Monti. La giocatrice, componente dell’Under 18 e della squadra di serie C, parteciperà alla preparazione degli Europei di categoria. La convocazione rappresenta un riconoscimento per la sua crescita nel settore giovanile e per le attività del club.

Grande soddisfazione in casa Libertas Volley Forlì: Alessia Simoncelli, colonna portante dell’Under 18 e della serie C, è stata convocata per il raduno della Nazionale Under 18 in programma dal 2 all’11 giugno a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, in preparazione agli Europei che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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