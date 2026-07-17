Atletica Calzolari e Berardo sul velluto nelle batterie dei 200 Mattinata positiva per l’Italia agli Europei U18
Nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, si sono svolte le batterie dei 200 metri. Calzolari e Berardo hanno ottenuto ottimi tempi, qualificandosi facilmente per le semifinali. La mattinata si è conclusa con un bilancio positivo per l’Italia, che ha visto buoni risultati nelle prove di velocità. La competizione continua con le fasi successive, ancora in corso allo stadio Guidobaldi di Rieti.
Va in archivio con un bilancio soddisfacente per l’Italia la sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, in corso di svolgimento allo stadio Guidobaldi di Rieti. Day-2 che si è aperto tra batterie e qualificazioni, mentre nel pomeriggio ed in serata tornerà in azione Kelly Doualla (e non solo) con 6 titoli continentali in palio. Nessun problema nei 200 per Matteo Berardo, promosso in semifinale grazie al secondo posto nella terza heat in 21.33 (+0.7), mentre arriva per il rotto della cuffia la qualificazione di Alessio Ferrari con la quarta piazza nella quinta batteria in 21.83 (+0.9), ultimo crono tra chi ha superato il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it
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