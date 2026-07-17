Atletica Calzolari e Berardo sul velluto nelle batterie dei 200 Mattinata positiva per l’Italia agli Europei U18

Notizia in breve

Nella seconda giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica, si sono svolte le batterie dei 200 metri. Calzolari e Berardo hanno ottenuto ottimi tempi, qualificandosi facilmente per le semifinali. La mattinata si è conclusa con un bilancio positivo per l’Italia, che ha visto buoni risultati nelle prove di velocità. La competizione continua con le fasi successive, ancora in corso allo stadio Guidobaldi di Rieti.