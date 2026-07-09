Nella terza giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, gli atleti italiani hanno ottenuto buoni risultati nelle batterie mattutine. Un nuotatore si è distinto, mentre la squadra femminile 4x200 metri si è qualificata per la finale, con la partecipazione di una nuotatrice specifica. La sessione mattutina si è conclusa con un bilancio positivo per gli azzurri. La competizione si svolge nel centro storico impianto Olympiaschwimmhalle, che quarantacinque anni fa ospitò le Olimpiadi.

Va in archivio con un bilancio molto positivo per i colori azzurri la sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto 2026, in corso di svolgimento presso lo storico impianto Olympiaschwimmhalle (che ospitò cinquant’anni fa le Olimpiadi) a Monaco di Baviera. L’Italia ha concluso le batterie odierne collezionando ben 11 pass per il turno successivo (semifinali nelle prove individuali, finale in staffetta) e ponendo le basi per andare a caccia di nuove medaglie sia oggi che domani. Subito in evidenza un convincente Francesco Ceolin, il più veloce in assoluto nelle batterie dei 100 farfalla in 52?83, ma avanza in semifinale anche Thomas Carapia con l’11° tempo in 53?85. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Nuoto, Italia sugli scudi nelle batterie del day-3 agli Europei Juniores. Ceolin brilla, 4×200 femminile in finale con Mao

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto, luci e ombre per l’Italia nelle batterie del day-1 agli Europei Juniores. Mao eliminata nei 200 sl, bene Nannucci e le staffetteNella prima giornata dei Campionati Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, sono state disputate le batterie del day-1.

LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Ceolin e i ranisti protagonisti in batteria! Mao accende la 4×200 azzurra! Finali dalle 18.00Durante le batterie degli Europei juniores di nuoto a Monaco, i nuotatori italiani Ceolin e i ranisti sono stati protagonisti, mentre Mao ha acceso...

Si parla di: Nuoto: Andrea Lucarelli del Nuoto Grosseto vola agli Europei Junior di Monaco.

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari 9 luglio, tv, streaming, azzurri in garaGli Europei di nuoto juniores 2026 sono pronti a vivere la loro terza giornata di gare. Nella vasca di Monaco di Baviera (Germania), località che ospita ... oasport.it

Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in garaSi apriranno oggi, martedì 7 luglio, gli Europei Juniores di nuoto 2026. Sarà una settimana ricca di eventi con in palio i nuovi titoli continentali nella ... oasport.it