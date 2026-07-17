Durante il meeting Continental Tour Silver di Madrid, Anna Polinari e Sara Fantini hanno rispettivamente sfiorato i record nazionali nei 3000 metri e nei 10.000 metri. Andrea Dallavalle ha vinto il salto triplo con una misura di livello internazionale.

Serata di altissimo livello per l’atletica italiana nel meeting Continental Tour Silver di Madrid. Anna Polinari e Sara Fantini hanno avvicinato i rispettivi record nazionali, mentre Andrea Dallavalle ha dominato il salto triplo con due misure di valore internazionale. Indicazioni incoraggianti anche da Alessandro Sibilio e dagli altri azzurri in vista degli Europei di Brimingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Anna Polinari ha vinto i 400 metri in 50"36, migliorando di quattro decimi il proprio precedente personale. La veronese si è fermata ad appena sei centesimi dal record italiano di Libania Grenot, fissato a 50"30 nel 2009. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica azzurra in festa a Madrid: Polinari, Fantini e Dallavalle sfiorano la storia

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