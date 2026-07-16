L' Italia dell' atletica brilla anche a Madrid | vincono Polinari Fantini e Dallavalle
Durante il meeting di Madrid, atleti italiani hanno conquistato vittorie e ottenuto ottimi risultati. Polinari ha vinto nella marcia, Fantini si è imposto nei 1500 metri e Dallavalle ha trionfato nel salto in alto. Gli Europei di atletica, in programma dal 10 al 16 agosto, si avvicinano e le prestazioni degli atleti italiani rafforzano la fiducia in vista della manifestazione continentale.
Gli Europei di atletica (10-16 agosto) si avvicinano e l'Italia si avvicina alla rassegna continentale con fiducia. Dopo i buoni segnali arrivati dal gotha del nostro movimento, piovono sorrisi anche dal meeting di Madrid, che ci vede festeggiare delle vittorie e degli ottimi risultati. Impressionano Sibilio e Lazzaro, sul podio nei 400hs e negli 800m, e arrivano tre successi: festeggiano Dallavalle (triplo), Fantini (martello) e Polinari (400m)., Da Budapest si passa alla più torrida Madrid, ma non cambia la musica per l'Italia dell'atletica leggera e il suo lungo avvicinamento agli Europei che si disputeranno a Birmingham (10-16 agosto). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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