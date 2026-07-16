Durante una tappa del World Continental Tour a Madrid, atleti italiani hanno ottenuto risultati notevoli. Fantini e Polinari hanno sfiorato i record italiani, mentre Dallavalle ha corso una gara molto lunga. Sibilio si prepara a una prossima gara importante. La manifestazione si è svolta allo Stadio Vallehermoso e ha attirato l’attenzione su diverse performance italiane.

Grande serata per l’atletica italiana allo Stadio Vallehermoso di Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale per importanza). Andrea Dallavalle ha illuminato nel salto triplo, rendendosi protagonista di un balzo ventoso da 17.59 metri (+3,4 ms) e poi di una fiammata regolare da 17.42 metri (+1,7 ms), sua seconda prestazione in carriera, inferiore solo al 17.64 valso la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali. Il piacentino ha vinto la gara precedendo due big come l’algerino Yasser Triki (17.50) e il giamaicano Jaydon Hibbert (17.44). Anna Polinari ha fatto tremare il mitico record italiano dei 400 metri, che Libania Grenot detiene da 17 anni con il 50. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Atletica, Italia splendida a Madrid: Fantini e Polinari sfiorano i record italiani, Dallavalle lunghissimo, Sibilio in rampa

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