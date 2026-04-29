Dal 1° al 3 maggio si svolgerà a Cesenatico la prossima edizione del Trofeo Around Sincro, con la partecipazione di circa 1.200 atlete e atleti. La competizione si terrà presso la piscina comunale della città e vedrà coinvolti nuotatori di diverse regioni. L’evento rappresenta un momento importante per il settore del nuoto sincronizzato, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

Sono 1.200 le atlete e gli atleti che parteciperanno all’edizione 2026 del Trofeo Around Sincro, dal 1° al 3 maggio, alla piscina comunale di Cesenatico. I 1.200 atleti iscritti fanno parte di 45 squadre provenienti da tutta Italia e saranno protagonisti di 677 routine in programma tra singoli, doppi, squadre e highlight. Sono stati tre giorni intensi di competizioni che confermano la crescita costante del movimento e la capacità di Cesenatico di accogliere eventi di grande respiro. Tra gli ospiti di rilievo ci saranno Gemma Galli, ex capitano della Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, ora impegnata nella formazione di giovani talenti, la quale si esibirà venerdì insieme a Lara Pollini, atleta emergente del Sincro Seregno Insport che ha ottenuto 3 medaglie d’argento ai Campionati Europei Junior di nuoto artistico disputati ad Atene.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Around Sincro. In vasca 1.200 atleti

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