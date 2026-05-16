A Cesenatico 1.200 atleti per i Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas

A Cesenatico si stanno svolgendo i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas, che coinvolgono circa 1.200 atleti suddivisi tra diverse categorie di età. Tra i partecipanti ci sono giovani di pochi anni e ragazze di 20 anni, tutte impegnate nelle discipline di ginnastica artistica. La competizione si tiene nella località sulla costa adriatica, con varie strutture sportive dedicate alle diverse specialità e alle sessioni di prove e finali. La manifestazione si svolge nel corso di più giorni, attirando atleti e allenatori da tutta Italia.

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Cesenatico ospita i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas, con 1.200 atleti di tutte le categorie, dalle più piccole fino alle ragazze di 20 anni. Al Villaggio Accademia scenderanno in pedana ginnaste provenienti da tutta Italia, con una folta rappresentanza di società lombarde. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cesenatico ospita 2.500 atleti: boom di ginnastica alla Uisp? Cosa scoprirai Come ha fatto la ginnastica a raddoppiare gli iscritti maschi? Perché i successi olimpici in Francia stanno cambiando le palestre... Ginnastica artistica. In pedana 1.200 atleteCesenatico ospita i Campionati Nazionali Ginnastica Artistica Libertas, a cui partecipano 1. Ginnastica artistica. In pedana 1.200 atleteSi aprono oggi al Villaggio Accademia di Cesenatico i Campionati Nazionali . Libertas. Silistrini: Location al top e campagna a favore dell’Avis. msn.com Cesenatico diventa capitale della ginnastica artistica: al via le finali nazionali AscCesenatico si conferma meta d’eccellenza per il turismo sportivo ospitando, tra oggi e domenica, il Campionato nazionale di ginnastica artistica promosso da Asc (Attività sportive confederate). L’even ... forli24ore.it