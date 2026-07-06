L’accordo tra MSC e il Napoli è stato rinnovato per altre tre stagioni. La conferma è arrivata durante la presentazione della nuova maglia azzurra, tenutasi a bordo di una nave del gruppo crocieristico. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato, senza ulteriori dettagli sulla firma o sui termini del contratto. La partnership continua quindi fino al 2026.

MSC rinnova la partnership con il Napoli per altre tre stagioni. L’accordo è stato ufficializzato da Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della nuova maglia azzurra a bordo di una nave del gruppo crocieristico. Napoli e MSC: il contratto si estende fino al 2029. La collaborazione tra il club partenopeo e MSC prosegue senza interruzioni. De Laurentiis ha annunciato il prolungamento della sponsorizzazione principale durante l’evento di presentazione della divisa 20262027, confermando la continuità di una partnership ormai consolidata nel tempo. Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo MSC, ha partecipato all’annuncio insieme ai vertici della società azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - UFFICIALE – C’è il rinnovo per altri tre anni: lo ha annunciato ADL!

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