Atalanta tutto pronto per il primo test con l’Under 23 Il trofeo Bortolotti sarà invece contro l’Athletic Bilbao

Bergamo, 17 luglio 2026 – La nuova Atalanta di Maurizio Sarri domani pomeriggio, alle 17 allo stadio di Clusone, si presenta per la prima volta ai tifosi nerazzurri. La prima uscita ufficiale della Dea è come sempre nel segno della tradizione, con la canonica partitella in famiglia contro l’Under 23 di serie C allenata dal nuovo tecnico Nicola Beati, per una sfida tutta interna e un primo bagno di folla con oltre duemila tifosi attesi nell’impianto clusonese. Appuntamento classico di mezza estate la partita dell’Atalanta in Val Seriana: prima uscita per iniziare a smaltire l’acido lattico nei muscoli dopo una decina di giorni di lavoro al centro sportivo di Zingonia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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