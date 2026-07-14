L’Inter contesta Palestra e il suo agente in ballo gli accordi con l’Atalanta I nerazzurri non saranno al trofeo Bortolotti

L’Inter ha annunciato di non partecipare al trofeo Bortolotti e ha contestato la presenza di Marco Palestra, agente del giocatore, nelle trattative con l’Atalanta. La decisione è stata comunicata il 1° luglio, dopo settimane di discussioni. Nonostante l’annuncio del trasferimento di Palestra al Chelsea, l’Inter ha continuato a contestare gli accordi, ritenendoli non validi.

L’ufficialità è arrivata il 1° luglio, al termine di settimane con parecchie discussioni. L’annuncio del Chelsea dell’acquisto di Marco Palestra dall’Atalanta sembrava aver messo un punto sulla questione, ma così non è stato. E a rivangare la questione è stato Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, che interpellato sulla questione è tornato a puntualizzare alcuni aspetti. “È stata una scelta del giocatore, che legittimamente è venuto meno ad un impegno verbale assunto nei mesi precedenti” ha detto il numero uno della società nerazzurra, in riferimento alla vicenda che si è poi risolta con il passaggio del classe 2005 al club londinese. “Il ruolo del suo agente poteva essere più consistente nel ruolo dell’indicazione della strada da perseguire, ci siamo dovuti arrendere”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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LA VERITA' SU PALESTRA E INTER: 5 PUNTI FONDAMENTALI DI UNA TRATTATIVA AL LIMITE DELL'ASSURDO!

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