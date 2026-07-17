L'Atalanta ha annunciato il rinnovo contrattuale di Ederson, che resterà con il club per altri cinque anni. Il nuovo accordo prevede anche un aumento dell’ingaggio per il calciatore brasiliano. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale della società. Non sono stati forniti dettagli finanziari specifici né altre informazioni aggiuntive.

CALCIO. Lo ha comunicato il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Per il brasiliano anche un aumento dell’ingaggio. Con una nota sul proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Ederson: «Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC». Ederson sarebbe andato in scadenza il 30 giugno 2027: il rinnovo del brasiliano è diventato prioritario dopo che è saltato il suo trasferimento al Manchester Unioted. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto

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ATALANTA E IL CASO EDERSON: ECCO I POSSIBILI (E CLAMOROSI) SCENARI DI CALCIOMERCATO

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Atalanta, ufficiale il rinnovo di Ederson: ha firmato per altri 5 anniL'Atalanta ha annunciato il rinnovo contrattuale di Éderson, che ha firmato un accordo di cinque anni.

Temi più discussi: Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contratto; Atalanta, Giuntoli: Ederson è contento di rimanere, lavoriamo per il rinnovo; Atalanta, Giuntoli: Ederson resta, lavoriamo al rinnovo. Blindati anche Carnesecchi, Scamacca e De Ketelaere; Ederson torna alla Dea: niente Manchester United, stop dopo le visite mediche. E c'è l'idea rinnovo.

SKY - Atalanta, c'è fiducia per il rinnovo di Ederson ift.tt/G62plnL x.com

Le cifre del rinnovo di Ederson all'Atalanta. E non c'è una clausola di risoluzioneL'Atalanta riparte da Ederson.. Lo aveva già detto Maurizio Sarri in conferenza stampa. Ederson ritornerà in squadra. tuttomercatoweb.com

Atalanta, c’è il rinnovo di Ederson. Per il brasiliano 5 anni di contrattoLo ha comunicato il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale. Per il brasiliano anche un aumento dell’ingaggio. ecodibergamo.it