Asta e sorpasso per Openda | la Juve spera

L’attaccante belga, arrivato la scorsa estate per circa 45 milioni di euro, ha segnato due gol in 34 presenze senza assist. Dopo una sola stagione, è stato messo sul mercato. La Juventus spera di acquistarlo, mentre sul fronte delle operazioni di mercato si registra anche un sorpasso per un altro attaccante. Openda non ha soddisfatto le aspettative legate al suo investimento, e il club valuta le opzioni per cederlo o trattenerlo.

L’attaccante belga è finito sul mercato dopo una sola stagione, gli ultimi aggiornamenti Due gol e zero assist in trentaquattro presenze complessive. Dire che il rendimento di Lois Openda non ha affatto giustificato i circa 45 milioni di euro spesi la scorsa estate dalla Juventus è un eufemismo. Emblema del calciomercato fallimentare condotto da Damien Comolli, l’attaccante belga è stato messo sul mercato dopo una sola stagione. (Ansa Foto) – asromalive.it La buona notizia per i bianconeri è che, nonostante un’annata da dimenticare, il 26enne di Liegi può ancora contare su qualche estimatore. In Inghilterra, il club che si è mosso con maggiore concretezza resta il Coventry, ma va monitorato con attenzione anche un certo fermento in Ligue1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Cest lui le nouveau CAUCHEMAR de la Juventus

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