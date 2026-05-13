Il fallimento della Ternana Calcio ha portato alla perdita del campionato professionistico, suscitando una forte reazione nella regione. La Regione ha criticato la gestione del club e ha annunciato l’intenzione di avviare una nuova asta per la società. La notizia ha avuto un impatto immediato sul panorama sportivo locale, coinvolgendo non solo la città di Terni, ma anche l’intera regione.

Per l’Umbria è una giornata destinata a lasciare il segno. Il fallimento della Ternana Calcio e la conseguente perdita del professionismo aprono una ferita profonda non soltanto per la città di Terni, ma per tutto il sistema sportivo regionale. Una vicenda che va oltre il calcio e che tocca identità, economia, senso di appartenenza e prestigio di un’intera comunità. A prendere posizione è stata la Giunta regionale dell’Umbria con una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio del 13 maggio. Parole dure, ma anche dense di preoccupazione e speranza, rivolte a una delle realtà sportive più rappresentative della regione. “La notizia del fallimento della Ternana Calcio e della perdita del professionismo rappresenta un colpo duro non solo per la città di Terni, ma per l’intera Umbria”, si legge nella nota della Regione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ternana Calcio, il fallimento scuote l’Umbria: la Regione attacca la gestione e spera in una nuova asta

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