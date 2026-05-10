Openda-Juve è finita | la formula della cessione

Dopo la partita contro il Lecce nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A, la Juventus ha annunciato che l’accordo per la cessione dell’attaccante non è andato a buon fine. La trattativa tra la società e i potenziali acquirenti si è conclusa senza un accordo definitivo, portando alla fine della trattativa. La squadra si prepara ora per le prossime sfide di campionato senza questa possibilità di trasferimento.

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Colpo di scena in casa bianconera dopo la vittoria contro il Lecce nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A. Dopo due pareggi consecutivi contro Milan ed Hellas Verona, la Juventus torna alla vittoria. I bianconeri si impongono a Lecce grazie alla rete messa a segno da Vlahovic dopo appena 12 secondi e agguantano almeno momentaneamente il terzo posto in classifica, alle spalle dell’Inter campione d’Italia e del Napoli. Openda (Ansa) – Calciomercato.it In attesa degli ultimi due impegni di campionato con Fiorentina e Torino che saranno decisivi per l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con attenzione anche il calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Openda-Juve, è finita: la formula della cessione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juve (Tuttosport): David e Openda entrambi bocciati. Si va verso la doppia cessione David e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Questa la exit strategyDavid e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Argomenti più discussi: Spalletti, l’errore fatto con Openda e la ‘svolta’ mercato: La Juve ha già chiesto il preventivo; Openda può lasciare la Juventus: un club di Premier League sull'attaccante Bianconero, i dettagli; TRIBUNA.COM * SERIE A: OPENDA PUÒ LASCIARE LA JUVENTUS: UN CLUB DI PREMIER LEAGUE SULL'ATTACCANTE BIANCONERO, I DETTAGLI; Vlahovic, gol dopo 11 secondi in Lecce-Juventus: è quinto nella classifica delle reti più veloci in Serie A.