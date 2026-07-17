Assopiscine e Sapienza scrivono alla premier | Rischi prevenibili Ddl piscine entro l’estate

Notizia in breve

Assopiscine e Sapienza hanno scritto una lettera aperta alla premier, chiedendo di approvare entro l’estate un disegno di legge sulle piscine. Nella missiva si evidenzia che mettere a norma le strutture costa circa l’1% del valore totale dell’impianto e che, con questa legge, si potrebbero prevenire morti accidentali. La richiesta riguarda l’adozione di norme più stringenti per garantire la sicurezza delle piscine pubbliche e private.