Assegnazioni provvisorie docenti 2026 quali allegati servono per la deroga al vincolo triennale e quali errori bisogna evitare?

Entro il 23 luglio, i docenti devono presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. Per ottenere la deroga al vincolo triennale, è necessario allegare specifici documenti, anche se non sono stati ancora dettagliati. Durante un approfondimento televisivo del 13 luglio, un rappresentante sindacale ha spiegato le procedure e gli allegati richiesti, evidenziando gli errori più comuni da evitare nella compilazione delle domande.

Nel question time del 13 luglio su OrizzonteScuola TV, con ospite Simone Craparo della Gilda Unams, sono state illustrate le procedure per presentare, entro il 23 luglio, le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. I docenti di ruolo dovranno utilizzare POLIS, mentre personale educativo, docenti di Religione e precari con contratto finalizzato al ruolo dovranno inviare i moduli cartacei tramite PEC o modalità telematica. Per le deroghe contrattuali è prevista la compilazione dell’Allegato G. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti e ATA: deroghe e vincoli. Tutto sulla domanda

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