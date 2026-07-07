Assegnazioni provvisorie 2026 27 si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati?

Per i docenti in ruolo luglio è il mese della mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni sono movimenti che permettono di svolgere servizio per l’anno scolastico successivo in una sede diversa da quella di titolarità, per migliorare la propria condizione lavorativa. É possibile chiedere domanda di assegnazione anche per una provincia diversa da quella in cui vi è la scuola in cui si è titolari, non solo sulla propria classe di concorso, ma anche su posti di sostegno ma a determinate condizioni. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202627, si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità

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