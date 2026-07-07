Assegnazioni provvisorie 2026 27 si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati?
I docenti in ruolo possono presentare domanda per assegnazioni provvisorie 202627 in altre province, anche su posti di sostegno, senza essere specializzati. La richiesta si può fare nel mese di luglio, periodo dedicato alla mobilità annua, che include assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Questi movimenti consentono di svolgere l’anno scolastico successivo in una sede diversa rispetto a quella di titolarità.
Per i docenti in ruolo luglio è il mese della mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni sono movimenti che permettono di svolgere servizio per l’anno scolastico successivo in una sede diversa da quella di titolarità, per migliorare la propria condizione lavorativa. É possibile chiedere domanda di assegnazione anche per una provincia diversa da quella in cui vi è la scuola in cui si è titolari, non solo sulla propria classe di concorso, ma anche su posti di sostegno ma a determinate condizioni. L'articolo Assegnazioni provvisorie 202627, si può richiederla in altra provincia su posti di sostegno senza essere specializzati? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità
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