Assegnazioni provvisorie il docente di sostegno può richiederla per posto comune?

Come ogni anno, luglio è il mese in cui si presenta domanda di mobilità annuale e puntualmente si ripresentano tanti dubbi, sopratutto per i docenti entrati in ruolo da poco. Tra i vari interrogativi spesso ritorna la questione se il docente di sostegno può presentare o meno domanda di assegnazione per posto comune. Un docente ci scrive: “Sono entrato di ruolo alla scuola secondaria di I grado tre anni fa, sono su posto di sostegno, ma sono abilitato anche per la classe di concorso di lettere. Posso quest’anno presentare domanda di assegnazione provvisoria per la materia?”. La risposta è NO, poiché il docente entrato di ruolo tre anni fa, vale a dire nell’a. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026 e accesso agli atti per la mobilità: cosa c'è da sapere

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