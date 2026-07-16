Quattro uomini armati e travestiti con parrucche hanno assaltato una gioielleria all’interno di Merlata Bloom. Sono entrati al momento dell’apertura, hanno spinto le commesse e hanno portato via tutti i preziosi esposti nelle vetrine e conservati nella cassaforte. L’episodio si è verificato oggi, senza che ci siano state resistenze o scontri con le forze dell’ordine. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Milano, 16 luglio 2026 – I rapinatori hanno atteso l'apertura della cler, hanno spinto le commesse nel negozio e hanno portato via tutti i preziosi esposti nelle vetrine e custoditi nella cassaforte. L'assalto a mano armata è andato in scena alle 8.30 di giovedì 16 luglio nel punto vendita Gioielli di Valenza del centro commerciale Merlata Bloom di via Daimler a Milano. L'irruzione e la fuga. Stando alle prime informazioni, i quattro rapinatori, alcuni dei quali certamente armati, hanno fatto irruzione con le parrucche in testa e le casacche catarifrangenti e hanno minacciato le commesse del negozio per poi entrare in azione. A colpo compiuto, sono scappati a bordo di una Mercedes, poi abbandonata in un parcheggio vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina in una gioielleria dentro Merlata Bloom. In quattro agiscono armati e camuffati con parrucche

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