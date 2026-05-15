Progetto Quadrifoglio con l' Asl Caserta | scuole e studenti in prima linea per la salute

L’ASL Caserta organizza la manifestazione conclusiva del “Progetto Quadrifoglio” che si terrà il 19 e 21 maggio 2026 presso il Palailario, il palazzetto dello sport in via Carlo Levi a San Nicola la Strada. L’evento, in programma dalle 9 alle 12, coinvolge scuole e studenti che si preparano a partecipare a questa iniziativa dedicata alla promozione della salute. Durante le giornate, saranno presentate attività e progetti realizzati dagli studenti nell’ambito di questa iniziativa.

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