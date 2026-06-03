Asl Napoli 2 Nord e istituto Torrente di Casoria | accordo per la salute nelle scuole

L'Asl Napoli 2 Nord e l'istituto superiore "A. Torrente" di Casoria hanno firmato un protocollo d'intesa triennale per coinvolgere gli studenti nelle attività di prevenzione sanitaria sul territorio. L'accordo, sottoscritto nei giorni scorsi, punta a formare i ragazzi come "ambasciatori" di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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