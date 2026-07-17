Ascolti TV | Giovedì 16 Luglio 2026

Da davidemaggio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Battiti Live conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Med  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona  segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove La Corrida raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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