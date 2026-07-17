Nella serata di ieri, giovedì 16 luglio 2026, su Rai1 la replica di Doc – Nelle Tue Mani 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Battiti Live conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove La Corrida raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 16 Luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY JUEVES 09 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos

Notizie e thread social correlati

Ascolti TV Giovedì 16 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataNella prima serata di giovedì 16 luglio 2026, il programma con il maggior numero di spettatori ha raggiunto una quota di share significativa.

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 16 luglio: Doc 3, Tim Battiti Live, La grande opera all’Arena di Verona

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Luglio, in prima serata; Ascolti Tv ieri (9 luglio): Francia-Marocco su Rai 1 fa crollare Ilary Blasi, Formigli flop su La7. E De Martino non si riscatta; Ascolti tv di ieri 9 luglio: stravince la partita Francia-Marocco (43.5%), crolla Battiti Live (14.3%); Battiti Live 2026, terza puntata: la scaletta dei cantanti.

Ascolti tv giovedì 16 luglio: Doc 3, Tim Battiti Live, La grande opera all’Arena di VeronaAscolti tv 16 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Variazioni #Rete4: causa flop d' #ascoltitv, #Mediaset sospende Le grandi domande di #Freedom di #RobertoGiacobbo. Giovedì 16 il prime time passa a #ZonaBianca, che cede il mercoledì al film di Carlo Verdone L'amore è eterno finché dura. x.com

Ascolti TV ieri 16 luglio, chi ha vinto tra Doc 3 e Battiti Live: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la replica di Doc - Nelle tue mani 3 in onda su Rai1 e il concerto Tim Battiti Live proposto da Canale5 ... fanpage.it