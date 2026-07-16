Ascolti TV Giovedì 16 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella prima serata di giovedì 16 luglio 2026, il programma con il maggior numero di spettatori ha raggiunto una quota di share significativa. I dati ufficiali dell'Auditel indicano che una trasmissione ha ottenuto il risultato più alto in termini di pubblico presente davanti alla televisione. La serata ha visto diverse reti competere per la preferenza degli spettatori, con variazioni di share tra i vari programmi trasmessi. I numeri completi di ascolto sono stati pubblicati questa mattina.

Ascolti TV 16 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 16 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri giovedì 16 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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