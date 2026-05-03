Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026 Amici vince con il 22.2% 2.937 mln Dalla Strada al Palco 19.3% – 2.711 mln

Da davidemaggio.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 2 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto Amici raggiungere il 22,2% di share con circa 2,9 milioni di spettatori, mentre Dalla Strada al Palco si è attestato al 19,3% con circa 2,7 milioni di telespettatori. La trasmissione su Rai1, andata in onda dalle 21.21 alle 24, ha registrato questi dati di ascolto rispetto agli altri programmi trasmessi in quella fascia oraria.

Nella serata di ieri, sabato 2 maggio 2026, su Rai1 Dalla Strada al Palco, in onda dalle 21.21 alle 24.14, intrattiene 2.711.000 spettatori pari al 19.3% (La Festa continua con Dalla Strada al Palco, in onda dalle 24.20 alle 24.48, sigla l’11.7% con 743.000 spettatori). Su Canale5 Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.35, incolla davanti al video 2.937.000 spettatori con uno share del 22.2% (Amici Buonanotte, in onda dalle 24.38 alle 25.25, è stato seguito da 1.237.000 spettatori con il 21.3%). Su Rai2 The Rookie è la scelta di 581.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Kung Fu Panda 2  raduna 535.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 694.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 2 Maggio 2026. Amici vince con il 22.2% (2.937 mln), Dalla Strada al Palco 19.3% – 2.711 mln

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