Giovedì 16 luglio 2026, i dati sugli ascolti TV mostrano che Canale 5 si conferma primo con la musica estiva, mentre le repliche di una serie medica ottengono buoni risultati. Su Rai, ancora nessuna decisione sulla conduzione del programma di approfondimento dedicato a persone scomparse, dopo l’addio dell’attuale conduttrice. Intanto, programmi di intrattenimento e sport si contendono gli spazi più visti, senza variazioni significative rispetto alle serate precedenti.

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Canale 5 torna al comando con la musica dell’estate, mentre le repliche di Doc – Nelle tue mani si difendono con buoni risultati. Ottimi numeri anche per La Ruota della Fortuna nell’access prime time. Gli ascolti tv di giovedì 16 luglio 2026, dopo settimane dominati dai Mondiali di calcio, Canale 5 torna in vetta agli ascolti della prima serata. A conquistare il pubblico è stato TIM Battiti Live 2026, che ha raccolto 1.811.806 spettatori con il 18,7% di share, imponendosi come programma più visto della serata. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 16 luglio 2026

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Ascolti TV del 9 luglio Francia trionfa e Battiti Live in calo

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