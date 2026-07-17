Il 16 luglio 2026, la sfida di ascolti tra Rai1 e Canale 5 si è concentrata su “Doc – Nelle tue mani” e “TIM Battiti Live 2026”. I dati Auditel mostrano quale programma ha ottenuto più spettatori nella prima serata, considerando anche i principali canali del digitale terrestre. La serata ha visto confronti tra vari programmi, tra cui anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I numeri ufficiali indicano i risultati di questa sfida televisiva.

Ascolti tv giovedì 16 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Doc – Nelle tue mani ” contro “ TIM Battiti Live 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 16 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs TIM Battiti Live 2026. Auditel ieri sera, 16 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “TIM Battiti Live 2026”. Chi ha vinto? Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 16 luglio 2026: Doc Nelle tue mani, TIM Battiti Live, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv 9 luglio 2026: Mondiali 2026 Francia-Marocco, TIM Battiti Live, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl match tra Francia e Marocco ai Mondiali 2026 ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a TIM Battiti Live e agli altri programmi di prima serata.

Ascolti tv 9 luglio 2026: Mondiali 2026 Francia-Marocco (43.5%), TIM Battiti Live (14.3%), Affari Tuoi (22.8%), La Ruota della Fortuna (25.7%) | Dati AuditelIl 9 luglio 2026, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha registrato il 43,5% di share, risultando il programma più seguito in prima serata.

Temi più discussi: Battiti Live 2026, terza puntata: la scaletta dei cantanti; Ballando con le Stelle, Aurora Ramazzotti nel Cast: il VIDEO del Tango conferma l'indiscrezione; Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo cancella il profilo X e lascia Napoli: crisi con Renato Biancardi?; Ascolti TV | Mercoledì 15 Luglio 2026. Inghilterra-Argentina da record: 52.3% con oltre 9,4 milioni.

Ascolti tv giovedì 16 luglio: Doc 3, Tim Battiti Live, La grande opera all’Arena di VeronaAscolti tv 16 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv ieri 16 luglio 2026: share tv e dati Auditel.Dopo gli ascolti tv rilasciati ieri, ecco i dati Auditel e di share tv di ieri sera. Come ogni mattina, qui trovi i dati Auditel del giorno precedente, relativi agli ascolti tv della prima serata ... mam-e.it